Última hora del coronavirus a Girona i últimes notícies sobre el confinament a les que obliga aquest estat d'alarma.

L'actualitat d'avui ve marcada des del matí per una última hora sobre el coronavirus sobre els primers morts per la malaltia a l'hospital de Blanes, les mesures per augmentar les capacitats dels hospitals catalans i les mesures econòmiques impulsades pel govern espanyol en la gestió de la crisi.