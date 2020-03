Els serveis funeraris de Girona estan "superant" la seva capacitat pel coronavirus

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, s'ha referit aquest midia, en una roda de premsa telemàtica, a la situació en què es troben els serveis funeraris a la ciutat. L'alcaldessa ha dit que arran de la covid-19 "estan ja superant la seva capacitat" i que des de l'Ajuntament estan treballant "en noves mesures per donar-los suport". "Sobretot, ampliació d'espais", ha concretat, recordant també que el Govern ha autoritzat poder incinerar els difunts durant les primeres 24 hores, i això redueix el temps per als sepelis i crematoris. "Però podria haver-hi acumulació, i s'està treballant perquè si això es dona, trobar espais perquè no passi", ha dit Madrenas.