L'emprenedora madrilenya Pepita Marín Rey-Stolle, Premi FPdGi Empresa

L'emprenedora madrilenya Pepita Marín Rey-Stolle ha estat reconeguda amb el Premi Fundació Princesa de Girona Empresa 2020. El nom de la premiada s'ha conegut després de la reunió telemàtica d'un jurat d'experts que ha estat presidit pel fundador de Kibo Ventures Aquilino Peña i integrat per la directora de Google for Startups EMEA Sofia Benjumea; l'enginyer aeronàutic i Premi FPdGi Empresa 2018 José Miguel Bermúdez -que ha exercit com a secretari-; la directora general de Facebook Espanya Irene Cano; l'economista Fernando Fernández, l'empresari i emprenedor Bernardo Hernández, i el matemàtic i economista César Molinas.

El jurat ha reconegut de forma unànime la trajectòria d'aquesta jove cofundadora de We Are Knitters (WAK) -una marca en línia que ven kits per teixir a nivell mundial- per «saber unir tradició i modernitat, reconvertint la tradició ancestral de teixir en un hobby modern». A més, ha afegit que «amb la seva visió ha construït, conjuntament amb el seu cofundador, una empresa rendible, d'elevat creixement i que exporta el 95% de les seves vendes gràcies a les seves altes dosis d'entusiasme, resiliència i determinació».

El president del jurat, Aquilino Peña, ha assegurat que també els ha cridat l'atenció «la important comunitat de teixidors que aquesta jove ha sabut construir en xarxes socials amb més d'un milió de membres».

En un missatge telefònic, Pepita Marín Rey-Stolle ha agraït aquest reconeixement assegurant que «és un honor entrar a formar part de la família de premiats de la Fundació». També ha destacat que «quan vaig començar aquest camí amb 23 anys al costat del cofundador de We Are Knitters, Alberto Bravo, mai vaig imaginar que portaríem l'empresa fins aquí».

La Fundació es va veure obligada a suspendre les activitats de la Gira de Proclamacions previstes a Logronyo -el passat 12 de març - Premi Arts i Lletres- i a Toledo, aquest matí, donada l'excepcionalitat per l'impacte del COVID 19, i a convocar als seus jurats en reunions telemàtiques, mantenint el calendari previst.