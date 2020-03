Ja són 46 les víctimes mortals a les comarques gironines

Un total de 46 persones han mort a les comarques gironines des de l'inici de la pandèmia. Segons informa Salut, en les darreres 24 hores hi ha hagut nou defuncions més per la covid-19. A la regió sanitària, continua incrementant el nombre de persones contagiades: 42 casos nous confirmats eleven la xifra a 919. D'aquests pacients, 68 estan en estat greu (set més que dimecres). Tampoc s'atura l'augment de personal sanitari afectat. Segons les dades de Salut, actualment hi ha 337 professionals del sector diagnosticats, divuit més que ahir. A l'altra cara de la moneda, hi ha hagut 102 altes hospitalàries de pacients amb la covid-19.

A la Garrotxa hi ha hagut dues morts més per coronavirus durant les últimes 24 hores que eleven la xifra total a quatre. La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa informa que els dos pacients eren d'edat avançada i tenien patologies prèvies. A la comarca hi ha 30 professionals sanitaris afectats per coronavirus, representen el 5,5% del total de la plantilla de la fundació. També hi ha disset pacients amb covid-19 confirmada.

Segons informa l'hospital de Figueres, a la Fundació Salut Empordà ha mort una persona per la malaltia. El pacient tenia patologies prèvies. Hi ha disset pacients diagnosticats, vuit dels quals professionals sanitaris. Per altra banda, hi ha hagut quatre altes.

Segons informa l'hospital de Campdevànol i l'àrea bàsica de salut (ABS) Ribes-Campdevànol, als centres del Ripollès tenen diagnosticats 26 casos positius de coronavirus, hi ha onze pacients ingressats a l'hospital per la covid-19 i a tres més els han derivat a Girona. Dels total de casos diagnosticats, sis afecten a personal sanitari.