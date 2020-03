La Diputació de Girona crea un web amb informació oficial sobre l'afectació del Covid-19 en l'activitat econòmica

La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, actualitza cada dia la informació que es produeix en relació amb l'afectació de l'emergència sanitària pel coronavirus en l'activitat econòmica. Amb l'objectiu de facilitar l'accés d'aquesta informació a la ciutadania, des de la Diputació s'ha creat un espai específic al web http://www.ddgi.cat en què es recullen les actualitzacions que en fan les diferents administracions i sectors econòmics.

El vicepresident primer, Pau Presas, ha explicat que aquest recurs web ajudarà els veïns i veïnes de la demarcació de Girona a accedir a la «informació oficial» que publiquen les diferents administracions: «Aquests dies estem sobreexposats a un gran volum d'informació que, a vegades, el que pot provocar és desconcert i portar-nos a l'engany. Amb aquesta web oferim a la ciutadania i als ajuntaments informació directa de les fonts oficials que estan treballant contra la pandèmia del Covid-19».

D'altra banda, el vicepresident ha explicat que es treballa en la recopilació de propostes i suport tècnic als ajuntaments de la demarcació per a la redacció dels corresponents plans de reactivació econòmica de cada municipi amb l'objectiu de fer front a la crisi econòmica que pot crear aquesta emergència sanitària.

«Des de la Diputació, estem treballant ja per posar les eines necessàries per quan sortim de l'actual emergència sanitària que estem vivint i fer front a les conseqüències econòmiques i socials que ens pot causar aquesta aturada. El nostre objectiu és traslladar als ajuntaments de la demarcació les propostes, la informació i el suport tècnic per a l'elaboració de les corresponents iniciatives de reactivació econòmica municipals que els ajudin a reimpulsar la seva economia local i, per tant, garantir el benestar de tots els veïns i veïnes dels seus municipis», ha afegit.

Tot seguit es detallen algunes dades de la demarcació de Girona:

-Afectació dels ERTO a Girona en data 25 de març del 2020: A la demarcació de Girona, s'han presentat 4.770 expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), amb un total de 31.815 treballadors afectats. A Catalunya, les xifres són de 41.555 ERTO amb 342.602 treballadors afectats.

-Resultats de l'enquesta de la CECOT sobre el desenvolupament de les activitats empresarials permeses pel Reial decret llei 8/2020 en data 25 de març del 2020: Segons dades d'una enquesta de la CECOT, en una observació sobre el desenvolupament de l'activitat empresarial permesa pel Reial decret llei 8/2020, es mostra que, d'aquestes empreses, un 91,9 % mantenen la seva activitat. Les empreses enquestades per la CECOT tenen una mitjana de 17 treballadors i mantenen operativa una mitjana del 70 % de la plantilla. Gairebé el 90 % responen que l'activitat productiva ha minvat i el percentatge de disminució es situa al voltant del 67 %. El que més ha afectat la capacitat productiva és la caiguda de comandes (33 %).

-Resultat de l'enquesta de la Diputació de Girona sobre el manteniment dels mercats ambulants en els municipis adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica en data 26 de març del 2020: Dels 38 municipis que han respost l'enquesta, 23 mantenen el mercat ambulant com un espai d'intercanvi de productes de primera necessitat i de venda de proximitat, i permeten només les parades d'aliments. La majoria han posat les parades a més distància per respectar la separació recomanada a fi d'evitar contagis, i també comenten que els paradistes porten guants i mascareta.