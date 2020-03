Salt ajorna la fira Food Truck i suspèn la Fira de la Flor pel coronavirus

L'Ajuntament de Salt ha decidit ajornar la quarta edició de la Fira Food Truck que estava previst celebrar entre el 24 i el 26 d'abril. La decisió s'ha adoptat després que durant el cap de setmana s'hagi allargat durant quinze dies més l'Estat d'Alarma per tal de fer front al Covid_19 (Coronavirus). Un cop la situació torni a la normalitat s'anunciarà la nova data de la fira.

La mesura adoptada pel consistori també afecta la Fira de la Flor i el Planter que, en aquest cas, se suspèn per aquest any.

Aquestes dues decisions s'afegeixen a les que s'han anat adoptant les darreres setmanes i que, per exemple, han obligat a suspendre la Setmana de l'Activitat Física i la Salut de Salt o, tal com ha anunciat el govern català, el Sant Jordi 2020.

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que "la situació actual ens obliga a, diàriament, adaptar-nos a nous escenaris i tot plegat amb un únic objectiu: fer front al Covid_19 a partir de les mesures que es van aprovant i que anem traslladant a Salt".

En la mateixa línia que l'ajornada de la Food Trucks i la suspensió de la Fira de la Flor i el Planter, l'Ajuntament també ha decidit aturar totes les activitats que tenien previst organitzat durant el mes d'abril les diferents àrees municipals.

"Un cop superem la situació actual provocada pel coronavirus ens mirarem totes les activitats que s'han ajornat i, si hi ha possibilitat, les tornarem a programar", afegeix Viñas.



Garantia de serveis bàsics

Durant la reunió d'aquest dilluns 23 de març, el Comitè d'Emergències Municipal de Salt va continuar dissenyant, en contacte amb la resta d'administracions i agents implicats, tot el paquet de mesures que ja s'estan aplicant i que s'ampliaran durant els propers dies per tal de garantir els serveis bàsics per a tots els saltencs i saltenques.