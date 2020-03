Treballadors d'ambulàncies gironines acusen TSC de "fomentar la propagació de la pandèmia"

El Sindicat del Transport Sanitari de Girona (STSC) ha enviat una carta a la Conselleria de Salut per denunciar que l'empresa adjudicatària Transport Sanitari de Catalunya (TSC) no aplica protocols per evitar contagis de coronavirus.

Al text, exposen que al sector s'han cancel·lat tots els serveis de transport sanitari que no sigui de caràcter urgent però les ambulàncies continuen traslladant "pacients altament vulnerables" com els que necessiten rebre tractament de diàlisis, radioteràpia o quimioteràpia o immunodeprimits. Aquests trasllats, denuncien, es fan sense limitar el nombre de persones dins els vehicles i sense respectar distàncies de seguretat.

"L'empresa està fomentant la propagació de la pandèmia donat que no ha portat a terme un protocol que consideri alleugerir la càrrega de número de usuaris que es trasllada al mateix moment ni la protecció de la plantilla front el contagi", denuncien. El Sindicat, que representa uns 460 treballadors de les comarques gironines i l'Alt Maresme, assegura que les ambulàncies han continuat circulant amb fins a sis persones al seu interior.

A banda de l'incompliment de les distàncies de seguretat en pacients especialment vulnerables, STSC també critica que l'empresa "no ha proporcionat tècniques ni equips de protecció suficients als treballadors" i tampoc "s'ha adoptat cap tipus d'higiene teòrica, de camp o analítica" per garantir la seva seguretat i la contenció del virus.

"Som la primera resposta davant d'aquesta emergència, si avui nosaltres fallem per una negligent coordinació, tots els esforços i recursos de tots vosaltres seran inútils. Avui els professionals del Transport Sanitari ens sentim molt impotents i demanem una coordinació directa amb la Conselleria de Salut perquè nosaltres som l'equip professional que ha de donar la primera resposta i ara mateix no ens veiem capaços de fer-ho amb garanties donat la manca de recursos de coordinació que ofereix TSC", denuncien a la carta enviada a la conselleria.

El Sindicat acusa l'empresa de "greus negligències" en matèria de prevenció de riscos laborals per, a més, no implementar l'ús d'equips de protecció individuals ni procediments a seguir en matèria de neteja i desinfecció. També detallen que han fet arribar les reclamacions a l'empresa però "no han estat ateses".

Per tot això, demanen a Salut que rescindeixi el contracte de gestió del transport sanitari i passi a ser de gestió pública, que es doti els treballadors del transport sanitari d'equips de protecció individual i que el Departament es coordini amb la representació legal dels treballadors per acordar una actuació "eficaç", preventiva i que "mitigui la propagació de la covid-19".