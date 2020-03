Quatre morts més per coronavirus a les comarques gironines eleven la xifra a 32

Professionals processant mostres per detectar el coronavirus.

Quatre persones més han mort per coronavirus a les comarques gironines i el total de persones que han perdut la vida per la pandèmia s'eleva a 32. A diferència dels dies anteriors, aquest cop Salut no precisa si les persones que han mort tenien patologies prèvies.

Segons informa Salut aquest dimarts, a la regió sanitària de Girona s'han confirmat 163 casos nous de covid-19, elevant la xifra de contagiats confirmats a 706. D'aquests, 49 estan en estat greu, onze més dels que hi havia dilluns. Del total d'afectats, 223 són personal sanitari.