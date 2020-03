La policia i els Mossos han fet ja 430 denúncies a Girona pel coronavirus

La dada de sancions que s'han interposat als veïns i veïnes de Girona per no complir amb els requisits de confinament, ahir va ser de 69 sancions. En total, entre la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra, s'han fet ja 430 denúncies a la ciutat. És només una de les múltiples dades fetes públiques despés de la reunió diària de l'Ajuntament de Girona.

Altres aspecte acordats són la reducció, a partir de demà dimecres, de la freqüència de pas dels busos urbans de TMG tenint en compte l'alerta sanitària pel COVID-19 i el descens en el nombre d'usuaris i usuàries aquests últims dies, amb una xifra de reducció dels viatgers que se situa per sobre del 90%. Les línies L1, L2, L5, L7 i L11 passaran a tenir una freqüència d'un servei cada hora, i els viatgers hauran d'entrar al bus obligatòriament per la porta posterior del vehicle, on ja hi haurà instal·lades les màquines de validació dels abonaments.

Algunes línies comencen més tard

Aquesta reducció de pas, a més, inclou que algunes línies començaran el servei més tard. Sobretot la 1, la 2 i la 5, que ho faran entre trenta minuts i una hora més tard. Això ha provocat alguna queixa. La regidora de mobilitat, Marta Sureda, ha indicat que han de compaginar els xofers que tenen amb les hores amb més usuaris (cap a les vuit del matí. Altres línies, com la 7 i la 11 mantenen pràcticament l'hora d'inici. La 8 i la 9 estan aturades perquè són universitàries. Les línies 3, 4 i 6 són de Teisa i els possibles canvis depenen de les Generalitat.



D'altra banda, s'ha decidit prorrogar fins a la finalització de l'estat d'alarma els permisos d'accés al Barri Vell i, en el cas de noves autoritzacions, les persones interessades hauran de fer una petició de manera expressa al consistori, atès que tota la tramitació habitual ha quedat suspesa.

Pel que fa a l'entrega de les targetes moneder per a les famílies beneficiàries de les beques menjador, l'Ajuntament de Girona té tot el dispositiu a punt i està a l'espera de rebre el material per part de la Conselleria d'Educació, previst inicialment per avui. Segons els nous terminis que ha comunicat el Departament, les targetes es rebrien dijous i es repartirien entre dijous a la tarda i divendres. Aquesta modificació s'està comunicant telefònicament a totes les famílies afectades.

En relació amb la posada en servei del Pavelló Municipal de Palau II per a les persones sense sostre, està previst que els llits arribin a finals de setmana, probablement divendres, moment en què es muntaran i s'intentarà, tot seguit, obrir l'equipament.

Respecte a la neteja dels equipaments públics, s'ha acordat amb l'empresa que presta el servei que aquest es reduirà i s'efectuarà només en aquells espais municipals que encara estan oberts al públic, concentrant tots els esforços en aquests punts i facilitant així la rotació entre el personal.

En l'àmbit cultural, l'Ajuntament de Girona mantindrà totes les convocatòries d'ajuts, beques i subvencions de Cultura i de La Marfà – Centre de Creació Musical previstos per al 2020, si bé s'haurà d'ajornar l'aprovació i publicació de les convocatòries fins que s'aixequi l'estat d'alarma. A més, el consistori preveu allargar els terminis de desenvolupament i justificació dels projectes subvencionats o becats. Els programes afectats són aquells relacionats amb la Girona Film Office, els programes de suport a la creació de la Marfà, el Girona Kreas i les subvencions Amplia Cultura. Les bases d'aquestes línies d'ajuda es poden consultar al web www.girona.cat/subvencions i, en cas de dubtes o qüestions relacionades, els usuaris i usuàries es poden adreçar als correus cultura@ajgirona.cat o lamarfa@ajgirona.cat.

Quant a les biblioteques municipals, mantindran l'activitat amb iniciatives i propostes en línia, utilitzant els perfils a les xarxes socials i els programes de videoconferència. Per exemple, es mantindrà L'hora del conte per a infants i famílies, amb un vídeo penjat al canal de Youtube de Girona Cultura que es difondrà cada dilluns amb noves històries. Pel que fa al públic adult, s'utilitzarà la plataforma de videoconferències Jitsi Meet per seguir amb clubs de lectura i de teatre. Totes les dates, horaris i llibres que es comentaran es poden consultar al web de Girona Cultura.

Finalment, des de Biblioteques de Girona es faran també recomanacions per al confinament, on diverses persones suggeriran propostes de llibres, alguns dels quals es poden trobar també a través del servei de préstec virtual eBiblio.

L'Ajuntament de Girona manté cada dia obert el telèfon d'informació ciutadana per resoldre els dubtes que puguin sorgir. També s'emplaça a la ciutadania a mantenir-se informada sobre les últimes novetats a través dels canals oficials de l'Ajuntament i de la Generalitat de Catalunya.