La Diputació de Girona aprova destinar 5,5 MEUR al finançament de llars d'infants en un ple telemàtic pel coronavirus

La Diputació de Girona destinarà més de 5,5 MEUR al finançament de les llars d'infants per ajudar-les amb les despeses de funcionament del curs 2018-2019. S'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern (JxCat i ERC), PSC, Independents de la Selva i Tots per l'Empordà i el vot contrari de la CUP. Els socialistes han dit que era un "sí crític" perquè un cop més la corporació "salvava la Generalitat de les seves obligacions". El president de l'ens, Miquel Noguer, ha assegurat que serà el darrer cop que ho assumeixen perquè hi ha una sentència ferma del 2019 que obliga la Generalitat a fer-se'n càrrec. Aquest dimarts s'ha fet per primer cop el ple de forma telemàtica pel coronavirus i, per ser extraordinari, no hi ha hagut mocions.

L'estat d'alarma del coronavirus també ha alterat el funcionament de la Diputació de Girona. El ple de març previst el 17 de març ja es va haver d'ajornar i aquest dimarts se n'ha celebrat un d'extraordinari de forma telemàtica. Era la primera vegada en la seva història que es feia per videoconferència. "Ho hem hagut de fer així per no endarrerir els acords i per al bon funcionament dels nostres ajuntaments davant un estat d'alarma que sembla que s'allargarà quinze dies més", ha afirmat el president, Miquel Noguer des d'una pantalla on apareixia acompanyat del vicesecretari durant la videoconferència retransmesa al web. Ells dos eren els únics que estaven presencialment a la sala de comissions de la corporació. La resta de diputats s'han connectat des de casa seva.

Entre els punts de l'orde del dia, s'ha aprovat de forma inicial un expedient de crèdit extraordinari per finançar els ajuts del temporal Gloria per valor de 2 MEUR, una partida de 5.522.125 euros per al finançament de despeses del curs 2018-2019 de les llars d'infants i una altra de 250.000 euros per a la Fundació Circus Arts Foundation i la rehabilitació de Cal Coro de Besalú (Garrotxa) on hi anirà el futur museu del circ.

La votació s'ha fet en el seu conjunt i l'aprovació ha tirat endavant amb els vots a favor de l'equip de govern (JxCat i ERC), PSC, Independents de la Selva i Tots per l'Empordà i amb el no de la CUP. Pel que fa a les llars d'infants, els socialistes han dit que el seu era un "sí crític". Tot i coincidir que cal donar suport als municipis, han lamentat que un cop més la corporació "salvi i alliberi" la Generalitat de la responsabilitat d'assumir el finançament d'1/3 de les despeses de l'escola bressol. Uns diners, ha dit, que podrien servir per fer incrementar els fons de cooperació .

El president ha respost que coincidien amb la idea que els diners que es donen en comptes de la Generalitat són "diners que es perden per als ajuntaments" però ha explicat que aquest "serà l'últim cop" que ajuden amb aquesta despesa. "Les quatre Diputacions i el Departament d'Ensenyament hem acordat que pagarem 875 euros de les llars d'infants per al curs 2018-2019 però no en pagarem més", ha detallat Noguer. I ha afegit que hi ha sentències fermes del 2019 que obliguen a la Generalitat a assumir-ho i que per tant serà qui haurà de pagar els endarreriments.

La CUP no vol el museu del circ de Besalú

La portaveu de la CUP, Laia Pèlach, ha explicat que l'únic tema pel qual votaven no al crèdit extraordinari era pels 250.000 euros al futur museu del circ. "No compartim el projecte; entenem que es rehabilita un edifici de propietat privada i que no hi ha garanties de recuperar els diners dels ajuts si el projecte no funciona", ha afirmat la diputada.

Noguer ha respost que el projecte és un "compromís" de la corporació de fa molts anys i que els dos anys d'ajuts per finançar les obres (aquest és el primer) és "el més adequat en aquests moments" per a un projecte que confien que tindrà recorregut. Tot i això, ha assegurat que es prendran les mesures necessàries perquè, si no arribés a bon port, no es perdin els diners.

Nova línia d'ajuts per emprenedoria

El ple també ha aprovat una nova línia d'ajuts per a activitats de promoció econòmica i desenvolupament local, com ara promoció a l'emprenedoria, ocupació, comerç i suport a l'empresa. Es podran demanar per un màxim de 4.000 euros o un 75% de l'activitat. La CUP s'ha abstingut en considerar-ho una mena de "calaix de sastre" que no veien clar mentre que el PSC ha proposat incorporar en la següent convocatòria introduir criteris de gènere, edat i renta+ a l'hora d'escollir els projectes per afavorir col·lectius com joves emprenedors.

Per últim, s'ha acordat ampliar la representació dels membres del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA) perquè totes les forces polítiques hi estiguin representades (passa de tres a sis diputats) i aportar més de 49.000 euros al projecte d'instal·lació d'una caldera de biomassa al pavelló, escola i local social de Quart (Gironès), una obra que té un cost global de 238.000 euros i que compta també amb fons europeus.

Noguer ha tancat la sessió extraordinària amb el desig que el pròxim ple d'abril es pugui fer ja de forma presencial. "Seria una bona senyal perquè voldria dir que haurem trencat la transmissió del coronavirus", ha conclòs tot agraint la feina que els diputats estan fent des dels diferents municipis i la pròpia