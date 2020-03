CSIF Girona exigeix que es redueixi l'atenció presencial als edificis judicials per evitar contagis

La Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) de Girona exigeix que es redueixi l'atenció presencial als diferents edificis judicials de la demarcació de Girona per evitar contagis per coronavirus. El sindicat assenyala que, malgrat que són un servei essencial, han de "procurar per la salut de la gent". "El que creiem és que no pot haver-hi un funcionari de manera presencial als jutjats durant tot el matí per si passa alguna cosa", explica Núria Gelabert, presidenta provincial del sector justícia del CSIF a Girona. Gelabert també ha denunciat que no tenen material adequat com guants, gels per les mans o mascaretes, tot i que ja hi ha dos casos de coronavirus entre el personal gironí.