Set nous morts per coronavirus a les comarques de Girona, eleven a onze el total de víctimes a la demarcació

Set persones més han perdut la vida aquest dissabte per coronavirus a les comarques de Girona. Amb aquestes ja són onze el total de víctimes com a conseqüència d'haver contagiat la covid-19 a la demarcació.

Com en la resta de morts, tots tenien patologies prèvies, segons ha informat el Departament de Salut. A més, el nombre de persones que han contret la malaltia s'ha incrementat en 43 casos a la demarcació i el total s'eleva a 265. D'aquests, 21 es troben en estat greu, mentre que 105 són professionals de la salut, 22 més que aquest divendres.