Salt impulsa una borsa de voluntaris per fer front a possibles necessitats pel coronavirus

L'Ajuntament de Salt ha posat en marxa la creació d'una borsa de voluntaris amb l'objectiu de tenir-la a punt si en qualsevol moment per afrontar qualsevol problemàtica que sorgeixi per poder fer front al Covid_19 i a les problemàtiques socials que puguin aparèixer. Tothom que estigui interessat a participar-hi o vulgui demanar informació es pot adreçar al correu electrònic puntdevoluntariat@salt.cat o al telèfon 620 98 19 91.

Des del Comitè d'Emergències Municipal de Salt es valora aquesta iniciativa per tal de vehicular tots els oferiments personals per donar un cop de mà que s'estan rebent i, d'aquesta manera, crear la borsa de treball i tenir-la a punt per a les diferents demandes socials que sorgeixin.



Mascaretes entregades al CAP

D'altra banda, des de l'àrea de Drets Socials del consistori s'han entregat un centenar de mascaretes als CAP de la vila davant la manca de material que s'està patint als serveis sanitaris.