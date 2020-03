Poc trànsit i molta picaresca entre els conductors per accedir a la Costa Brava

Poc trānsit i molta picaresca entre els conductors per accedir a la Costa Brava

Descens important del trànsit de turismes que intenta accedir a la Costa Brava. El peatge de l'AP-7 que hi dona entrada, el de Maçanet de la Selva ha registrat molt poc volum de vehicles a causa de les restriccions pel coronavirus. Ara bé, els Mossos han tornat a escoltar excuses de tot tipus i casuístiques particulars. Tot i això, si el motiu no estava justificat, o si es viatjava amb més d'una persona dins del vehicle, la policia aixecava acta i sancionava els infractors. Un dels que ha hagut de girar cua després que els Mossos el multessin és en Roberto. Diu que venia de la Llagosta i que anava a portar menjar als seus sogres a Lloret de Mar. Ho feia, però, acompanyat de la seva dona, un fet que no es permet. Els agents sí que deixaven passar camions i autocaravanes estrangeres.

Pocs cotxes a l'autopista AP-7 aquest dissabte. Les crides al confinament han donat resultat i bona part dels qui tenen segones residències a la Costa Brava han decidit no fer com la setmana passada, que van anar al litoral gironí massivament. Aquest fet va generar molt malestar entre els alcaldes de poblacions com Castell-Platja d'Aro, Begur o Calonge a la costa i Puigcerdà o Camprodon a la muntanya. Tot i això els Mossos d'Esquadra han aturat tots i cadascun dels vehicles que sortien del peatge de Maçanet de la Selva, que dona accés als diferents municipis de costa.

Els agents no han fet distincions i aturaven tots els turismes, mentre deixaven passar els camions o les autocaravanes amb matrícula estrangera que tornaven cap al seu país. Tot i que les crides a no sortir de casa han estat constants, alguns dels conductors no tenien cap justificació o certificat per circular.

De fet, en la majoria de vehicles hi anaven més d'una persona. És el cal d'en Roberto que viatjava amb la seva dona. Són de la Llagosta (Vallès Oriental) i anaven a Lloret de Mar. Segons ell, el motiu és que pretenien portar menjar als seus sogres. Malgrat que tant ell com la seva companya circulaven equipats amb guants i mascaretes i ella anava al darrere, els agents els han acabat denunciant.

"La veritat és que creia que podíem anar dos si un anava assegut al davant i l'altre al darrera", explica en Roberto, que reconeix que a partir d'ara té clar que no agafarà el cotxe en aquesta situació. "De casa a la feina i de la feina a casa", assenyala.

Uns metres més enllà, una conductora assegurava als Mossos que anava de Granollers a Lloret de Mar a recollir bosses amb aliments, per emportar-se-les a casa seva. Ho feia, però, acompanyada del seu fill que és major d'edat. Els agents també els han sancionat.

Un cas sorprenent

De tots els conductors que han aturat els policies, el que més els ha sorprès ha estat un home que circulava amb una furgoneta de nou places negra amb tres prostitutes a dins, que venien de fer un servei sexual en una festa aquest divendres. El vehicle ha quedat aturat durant prop d'una hora just a l'entrada de l'autopista i els quatre ocupants han estat sancionats i custodiats fins a l'estació de tren, per tal que no anessin en el mateix vehicle.

A Blanes la Policia local ha intensificat els controls per comprovar que ningú se salta el confinament. En aquest sentit les sancions s'han quadruplicat els darrers dos dies. En concret, s'han posat 53 multes i s'han identificat un total de 77 persones.



Es queden a les segones residències

A diferència de la setmana passada, aquest divendres i dissabte s'ha vist "molt menys moviment" a les segones residències, tant a la costa com a la muntanya. El president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, explica que moltes persones han optat per quedar-se en aquesta segona residència a fer el confinament.

El mateix ha passat als municipis de la costa del Baix Empordà. En aquest cas, el president del consell comarcal, Joan Loureiro, explica que "per sort" no s'han repetit les imatges de divendres passat. "La gent ha pres consciència", remarca.

Amb tot, els alcaldes d'aquestes poblacions recorden que tenen un sistema sanitari pensat "per la gent que resideix tot l'any", i que ara per ara hi ha un nombre d'habitants "molt superior" al normal.