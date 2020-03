Girona anul·la el bitllet senzill i no permet pagar en metàl·lic a l'autobús pel coronavirus

L'Ajuntament de Girona ha decicit que a partir d'aquest dissabte s'anul·larà el bitllet senzill i es deixarà de cobrar en efectiu als busos urbans, de manera que només s'hi podrà pujar amb alguna de les targetes multiviatge existents. Són una excepció els autobusos interurbans de les línies L3, L4 i L6, en què sí que es podrà pagar en efectiu.

En qualsevol cas, tant la compra de les targetes com la recàrrega no es podrà fer al bus, sinó que s'haurà de fer als estancs que ofereixin aquest servei. A més, el consistori també ha determinat que les targetes caducades mentre duri el període d'excepcionalitat continuaran sent vàlides.



Seguint amb les mesures en l'àmbit del transport públic, a partir de dilluns se suprimirà la L10, que uneix Fornells amb l'estació d'autobusos, per optimitzar els serveis bàsics de TMG ja que des de les restriccions gairebé no hi havia usuaris.

Per ara, l'Ajuntament de Girona ha decidit anul·lar també els serveis de deixalleria mòbil als barris i tancar les deixalleries fixes, per evitar desplaçaments que no siguin imprescindibles. Tot i així, es manté el servei de recollida de mobles i altres voluminosos, sempre que s'efectuï una trucada prèvia al 972 244 400. En el cas dels cementiris, aquests quedaran tancats al públic però se seguiran fent inhumacions, mantenint les mesures de seguretat adequades.