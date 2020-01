La UdG demana l'absolució dels encausats pels aldarulls de 2011

Els fets van tenir lloc en primer terme a plaça Sant Domènech en una manifestació contra les retallades amb motiu de la visita de Mas que va concentrar centenars de persones per rebre'l. Allí hi hauria hagut un estira-i-arronsa amb agents per la col·locació de pancartes, segons van explicar alguns testimonis. Amb tot, les càrregues van produir-se al claustre, on una cinquantena de manifestants va traslladar-se en conèixer la ubicació de l'expresident. Segons agents policials, els concentrats volien impedir l'acte posant en risc la integritat física dels assistents pel llançament d'objectes contundents, mentre que membres de la comunitat universitària i estudiants que eren al lloc dels fets neguen aquest relat i subratllen que l'actuació policial va ser «injustificada».

La setmana vinent declararan en últim terme els dotze acusats, dels quals deu són antics estudiants i els dos restants treballadors del Personal d'Administració i Servei (PAS), i el judici quedarà vist per a sentència.