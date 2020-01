Un grup de col·laboradors de Ràdio Sarrià critiquen la gestió de l'emissora

Un grup de col·laboradors de Ràdio Sarrià s'ha unit per redactar un comunicat per expressar la seva «preocupació» per la gestió de l'emissora municipal, motiu pel qual han decidit suspendre temporalment les seves col·laboracions. En el document, entregat als regidors durant el ple celebrat ahir, s'explica que l'empresa concessionària, Montcau Produccions -operadora de Digital Hits FM-, sembla «voler imposar» un model que no els convenç perquè posa en perill la «informació i participació local». Al mateix temps els col·laboradors lamenten «la despreocupació que sembla tenir l'equip de govern». Els signants lamenten que des de l'Ajuntament no s'hagi articulat un mecanisme de supervisió i control de la gestió de l'emissora municipal per defensar el model d'emissora amb independència de l'empresa que el gestioni perquè la ràdio sigui, com en el seu inici, de «caràcter inclusiu i promogui i fomenti el voluntariat a través de la participació d'entitats locals i veïns».

Durant el ple d'ahir, precisament el PSC va presentar una moció en referència a l'establiment del servei públic i perquè es fes un reglament de l'audiovisual de Sarrià de Ter, on els grups de l'oposició van posar de manifest diferents preocupacions sobre el funcionament actual de l'emissora local i es va reivindicar el paper d'una treballadora, fundadora de la ràdio, a qui no es deixa anar a treballar des del 28 de novembre per un desacord amb la direcció de l'emissora. El regidor del govern Josep Maria Santiago va indicar que hi ha molts col·laboradors que participen a la ràdio amb normalitat i que només hi ha afectació en dos programes concrets. Per diferents discrepàncies amb la moció del PSC, l'equip de govern d'ERC va votar en contra de l'elaboració del reglament i la proposta no va tirar endavant. El portaveu socialista, Quim Rodríguez, va deixar clar que tornarà a presentar la moció quan hi hagi el regidor de Ciutadans que encara no ha assumit el càrrec, perquè llavors sumaria la majoria necessària.



Sense regidor de Cs

Sobre aquest fet, l'alcalde va explicar abans de començar el ple que la Junta Electoral Central no ha enviat tota la documentació per tal que Enrique Porcar pugui assumir el càrrec de regidor. Mentrestant, el secretari d'Acció Institucional de Ciutadans a Girona, Héctor Amelló, va anunciar que el partit taronja emprendrà accions legals davant el que considera «una vulneració de drets» de representació per part de l'Ajuntament de Sarrià de Ter «en impedir la presa de possessió de l'acta de regidor a Porcar. Va explicar que l'Ajuntament ha «dilatat» la tramitació de l'acta davant la Junta Electoral Central. La dimissió de l'anterior regidora, María Pau García, es va produir el 27 de novembre de 2019.