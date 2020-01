Girona suspèn l'activitat a totes les escoles aquest dijous

Les escoles i instituts de la ciutat de Girona seguiran tancats aquest dijous "en previsió de les possibles conseqüències del temporal". Ho ha decidit l'ajuntament poc després de les cinc de la tarda seguint les recomanacions de la Generalitat.





Seguint les recomenacions de @gencat, des de @girona_cat s'ha decidit suspendre demà l'activitat a totes les escoles, i mantenir els centres escolars tancats en previsió de les possibles conseqüències del temporal — Ajuntament de Girona (@girona_cat) January 22, 2020

Ateses les previsions meteorològiques i els possibles efectes de la tempesta Glòria que ha fet arribat Protecció Civil, la UdG tanca els edificis i suspèn tota l'activitat per aquest dimecres a partir de les 17h i demana a la seva comunitat que es reculli a casa. 1/1 — Universitat de Girona (@univgirona) January 22, 2020

El nombre d'alumnes gironins que aquest dimecres no han tingut classe s'ha més que doblat respecte de dimarts, ja que aquest matí s'han quedat a casa 107.160 infants i joves de la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, l'Alt i el Baix Empordà. Seguint les recomanacions dels departaments d'Interior i d'Educació, els municipis d'aquestes comarques han tancat tots els seus centres.Això es concreta en unes 300 escoles i instituts, que han optat per la precaució davant els aiguats i la crescuda dels cabals de rius i rieres.Pe la seva banda, la Universitat de Girona ha comunicat a primera hora de la tarda que tancava els sesu edificis i enviava tot el seu personal a casa davant les previsions meteorològiques. En les properes hores, i seguint les recomanacions de les autoritats, decidirà si al llarg de dijous hi ha activitat o no als seus centres.