Girona allargarà el lloguer del Cartañà al Bisbat per l'alumnat de l'Ermessenda

L'Ajuntament de Girona i el Bisbat podrien haver de renovar el conveni per a la utilització de part de l'edifici Cartañà com a espai per a les classes de l'institut Ermessenda pel retard en les obres per construir l'edifici de l'institut a l'antiga nau de la fàbrica Simon a la carretera Barcelona. Així ho ha admès la regidora d'Educació, Eva Palau. «Possiblement haurem de parlar amb el Bisbat per complementar els anys de demora per posar en funcionament l'institut» a l'antiga Simon, ha exposat recentment la representant municipal. L'Ajuntament paga anualment un import per al lloguer per part de l'edifici del Bisbat. L'any 2017, per exemple, la quantitat va ser de 87.120 euros.

El consistori i el Bisbat van signar l'any 2014 un conveni per tal que a partir del curs 2014/2015 es destinés part de l'edifici Cartañà a la realització de classes per a un nou institut que posteriorment es va batejar com a «Ermessenda». A finals de l'any 2016, l'Ajuntament i el Departament d'Educació van arribar a un acord per tal de convertir una antiga nau industrial de l'antiga fàbrica Simon en el futur nou institut Ermessenda.

Un relleu que no arriba

En aquell moment, la regidora d'Educació era Isabel Muradàs, actual regidora del grup municipal del PSC, i el director dels Serveis Territorials era Josep Polanco. Allà es va anunciar que la intenció era que l'antiga Simon fos el relleu del Cartañà a partir del setembre del 2019. En paral·lel, es posava en funcionament una se- gona «part» de l'Ermessenda, en uns barracons allunyats a dos quilòmetres del Cartañà, perquè l'alumnat no cabia en els espais previstos en aquest equipament propietat del Bisbat.

Els tràmits burocràtics i l'aplicació de l'article 155, segons es va dir en aquell moment, han anat alentint tots els passos per fer possible aquesta data i, a hores d'ara ja es preveu que el conveni de deu anys entre l'Ajuntament gironí i el Bisbat acabarà esgotant-se. En el darrer ple municipal va ser precisament Isabel Muradàs qui va preguntar a l'equip de govern de JxCat per la situació actual per a la construcció del nou institut a l'antiga fàbrica Simon i per si s'havia començat a parlar amb el Bisbat davant la previsió que se superessin els deu anys de cessió previstos en el conveni.

La regidora d'Educació, Eva Palau, va admetre que possiblement haurien de parlar amb el Bisbat per allargar el conveni. Eva Palau va explicar que l'alcaldessa, Marta Madrenas, i el Departament d'Educació ja han signat el conveni per a la cessió dels espais a la conselleria, i que esperava que de manera «imminent» ho fes la Direcció General de Patrimoni.

Al mateix temps, la representant municipal va indicar que des de l'Ajuntament s'estan fent els treballs pertinents per a la licitació que ha de servir per ender­rocar una part de l'antiga nau ­industrial i que el Departament està fent els passos oportuns per iniciar les obres quan els tràmits administratius ho facin possible.