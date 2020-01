Salellas qüestiona la identificació policial d'alguns dels encausats pels aldarulls de la UdG

La defensa dels encausats pels aldarulls a la Universitat de Girona l'any 2011 ha posat en dubte la identificació policial feta a posteriori d'alguns dels dotze presumptes responsables d'atemptat contra l'autoritat i lesions durant una protesta contra les retallades arran d'una visita d'Artur Mas a la Facultat de Lletres. En la primera vista del judici iniciat ahir, l'advocat Benet Salellas ja va qüestionar als agents l'entrada al claustre de l'operatiu policial el dia dels fets, posant en dubte que es fes preservant el dret d'autonomia universitària.

La posterior reconstrucció de gran part dels acusats es va fer per part de la Unitat Central d'Informació, que es va traslladar uns mesos a Girona per recopilar dades i fer seguiment de les persones que eren sospitoses d'haver participat en els incidents del 16 de desembre de 2011 a Lletres.

La segona vista del judici que ha dut a la banqueta dels acusats deu antics estudiants i dos treballadors del Personal d'Administració i Servei (PAS) ha comptat amb la declaració de sis Mossos d'Esquadra que o bé van formar part del dispositiu o que van participar en les diligències i reconeixement fotogràfic dels acusats posteriors.

En les dues sessions de judici que s'han fet fins ara a la secció quarta de l'Audiència de Girona, han declarat una vintena d'agents del cos. Dels que asseguren que van rebre agressions per part de manifestants que protestaven al claustre de Lletres per l'ús de "pedres" i altres objectes "contundents", només alguns van poder identificar in situ els responsables. La majoria van fer-ho, segons han anat constatant en les seves declaracions, en reconeixements posteriors en fotografies de diari o en fotogrames recollits durant la reconstrucció policial.

Un dels agents de la Unitat Central d'Informació que va realitzar l'informe fotogràfic va assegurar que s'havia obtingut les dades dels acusats a partir de "bases obertes", com ara la pàgina web de la UdG, i que es va fer seguiment a persones per tal d'aconseguir-ne la identitat. En preguntes a l'advocat de la defensa, Benet Salellas, va admetre que "no van demanar autorització a cap jutge o de la rectora de la UdG" a l'hora d'accedir al recinte universitari. Amb tot, ha apuntat que és una actuació habitual del cos i que els ho permet la llei.

D'altra banda, un dels declarants que havia identificat un dels acusats "sense cap mena de dubte" a través d'una fotografia d'un mitjà, va admetre durant la declaració que es podria haver "equivocat" amb la identificació, donat que durant la vista va assenyalar una altra persona.

Tal com ja van coincidir els agents en la sessió d'ahir, els policies han apuntat que l'ambient que van viure el dia de la visita de l'expresident Artur Mas amb motiu del 20è aniversari de la Universitat va ser "tens" i "crispat". També van assegurar que s'havien produït llançaments amb pedres i altres objectes com ara barres metàliques d'una taula que els manifestants van desmuntar. La protesta organitzada i que va reunir centenars d'estudiants i treballadors que reclamaven l'aturada de les retallades va acabar amb una càrrega policial al claustre de Lletres i diversos ferits.

Només un dels agents declarants reclama pels danys rebuts. El judici continuarà demà a l'Audiència de Girona.