Més de 250 persones reclamen acabar amb el debat sobre la ubicació del Trueta

Unes 250 persones ja han firmat el manifest El millor Trueta possible, impulsat pel grup municipal de Guanyem Girona. Ahir, la formació va presentar a l'Auditori Josep Irla el document, en el qual es reclama que «s'apartin les disputes entre municipis» per aconseguir «el millor hospital possible per a tota la regió sanitària de Girona». La metgessa de l'hospital Trueta Mariona Sancho i la infermera del Santa Caterina Anna Alcalà van ser les encarregades de llegir el manifest.

Aquest any es decidirà la ubicació final del nou hospital Josep Trueta: o bé s'instal·larà al sector sud de Salt o bé a la zona de Domeny de Girona. Amb l'objectiu de garantir transparència en el procés, el grup va demanar un informe tècnic comparatiu dels diferents emplaçaments proposats que contempli diferents punts, com el nombre de llits, boxs d'urgències i quiròfans aproximat per cobrir les necessitats; i la conveniència que els centres docents i de recerca es construeixin al mateix espai.