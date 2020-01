Impulsen un manifest per evitar tancar grups de P3

Les famílies de les escoles de Marta Mata, Montfalgars i Balandrau de Girona han impulsat un manifest conjunt obert a entitats i la ciutadania per evitar el tancament de grups de P3 a la ciutat. El document es va aprovar per unanimitat en una assemblea conjunta ahir al vespre, en què hi va participar una quarantena de persones. L'escola Balandrau ja va aconseguir un compromís d'Educació per evitar el tancament de l'única línia de P3, però el Departament manté la previsió de treure dos grups més, un a l'escola Montfalgars i un altre al Marta Mata. Les famílies creuen que la baixada de la natalitat és una oportunitat per «reduir les ràtios d'alumnes» i d'aquesta manera «millorar la qualitat educativa».

Els centres gironins s'han unit per defensar «l'educació pública» i també protestar en contra del tancament de línies de P3. Consideren que es tracta d'un «problema de tots» i si bé el Departament d'Educació planteja tancar dues línies de cara al proper curs, no hi ha cap garantia de quants en seran el curs vinent. Així ho va explicar la representant de l'AMPA.



«Més visibilitat»

Batlle va afirmar que els tres centres volen fer «força conjunta per tenir més visibilitat». Per això van convidar altres associacions de famílies i mares i pares per tal d'unir-se en un manifest en contra del tancament de les línies de P3 i també de l'escola pública catalana.

En l'assemblea d'ahir es va aprovar el manifest per unanimitat amb la participació d'una quarantena de persones. Ara, aquest document es compartirà amb altres centres i també associacions de veïns, sindicats i entitats de la ciutat.

De cara a la propera assemblea es preveu començar a valorar altres accions reivindicatives. De moment ja s'han fet algunes propostes com ara penjar cartells reivindicatius a les escoles i als balcons de les cases o un concert solidari. Totes aquestes propostes es treballaran amb les diferents famílies i es presentaran a la propera trobada.

En l'assemblea també hi van participar diversos sindicats i regidors de les agrupacions polítiques Guanyem Girona i el PSC a l'Ajuntament de Girona.