La Fundació Princesa de Girona inicia una gira per triar els premis

La Fundació Princesa de Girona surt de gira durant el primer trimestre de l'any per proclamar, en diferents ciutats, els guanyadors dels seus premis anuals en les categories de Recerca Científica, Social, Arts i Lletres, Empresa i Internacional. La presentació de candidatures a l'onzena edició d'aquests guardons - segona edició en el cas de la categoria Internacional– es va tancar el passat mes d'octubre i ara els jurats de cada àmbit treballen en la selecció dels candidats. En quatre d'aquestes hi haurà un taller d'innovació disruptiva dirigit a un màxim de 300 joves i liderat per l'emprenedor Xavier Verdaguer, i un esdeveniment especial i dinàmic que escenifica els valors de la Fundació i en el transcurs del qual un jurat d'experts anunciarà el guanyador de cada categoria.