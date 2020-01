Exposició a Sant Narcís sobre la Nimfa del Rec i el Dimoni del Pont

El centre cívic de Sant Narcís acull fins al 31 de gener una exposició sobre la llegenda de la Nimfa del Rec Monar i el Dimoni del Pont creada per Jaumne Prat i Pons. Les il·lustracions originals que s'hi poden veure han estat creades pel pintor Vicenç Huedo. La mostra s'ha organitzat en el marc de l'homenatge al pont del Dimoni, que uneix el barri de Sant Narcís i l'antic poble de Santa Eugènia de Ter. L'xposició està organitzada conjuntament per la colla gegantera de Santa Eugènia i l'Associació d'Amics de l'Òpera de Girona amb el suport de l'Ajuntament. La llegenda narra la construcció del pont a càrrec d'un dimoni i com converteix en nimfa una nena com a revenja per un engany dels veïns.