ERC veu «urgent» que es posin generadors pels talls de llum a Girona Est

El grup municipal d'ERC a Girona veu «urgent» la instal·lació de generadors elèctrics per resoldre de forma provisional els talls de llum a Girona Est. Els republicans consideren que els veïns estan vivint una situació «límit, i més ara amb l'excepcionalitat de l'arribada de l'onada de fred». ERC demana així recuperar una de les peticions que van fer els veïns al ple de desembre. El govern va desestimar-ho per un informe tècnic que alertava que posar generadors suposava «un risc molt elevat d'incendis».

«Exigim solucions provisionals mentre no n'hi hagi una de definitiva», sosté el portaveu d'ERC, Quim Ayats, que lamenta que l'equip de govern (JxCat) «ha estat incapaç de donar resposta a un problema que fa anys que pateixen els veïns».

Els republicans remarquen que els veïns estan reclamant tenir coberta una necessitat bàsica, com és la llum, i que, per tant, és urgent donar-los una solució immediata. És per això que ERC segueix defensant l'ús de generadors com a eina d'emergència i emplaça el govern municipal que exigeixi a Endesa la seva instal·lació de forma urgent. «A dia d'avui no ens han posat sobre la taula cap alternativa més ràpida i efectiva que l'ús de generadors», afirma Ayats, que remarca que «si tenen altres solucions millors i igual de ràpides, doncs que les posin en marxa immediatament». Alhora, els republicans, conscients que aquestes són respostes temporals, també reclamen a JxCat que insti la companyia elèctrica a donar una solució definitiva als problemes de llum al sector est de la ciutat.