Cs porta al Parlament una proposta per evitar el tancament de línies de P3

El grup parlamentari de Ciutadans (Cs) va informar ahir que el diputat autonòmic Héctor Amelló ha presentat una proposta de resolució parlamentària encaminada a garantir el manteniment de totes les línies de P3 actuals, en particular les de les escoles Balandrau, Marta Mata i Montfalgars.

«Estem veient com els tancaments de les línies per part del Departament d'Educació, amb l'excusa de la baixa natalitat, estan afectant greument molts municipis», va indicar.

Per al diputat liberal, que el Departament d'Educació prengui aquestes mesures «perjudica projectes educatius singulars» com el de l'escola Balandrau, «que forma part del programa d'innovació Escola Nova 21 i enguany comptarà amb la primera promoció d'alumnes que ha realitzat l'escolarització completa». «Les famílies estan alarmades i estan duent a terme accions per garantir la continuïtat de la línia», ha assegurat Amelló.

D'altra banda, la proposta de resolució parlamentària també pretén la recuperació de les línies de P3 dels centres d'educació infantil i primària Josep Dalmau Carles, Font de la Pólvora i Cassià Costal. A més a més, la proposició sol·licita que es destinin els recursos pressupostaris i personals necessaris per millorar les condicions de tots els centres educatius de la ciutat de Girona per mantenir i millorar totes les línies de P3 actuals. Des de fa setmanes, les famílies dels centres que podrien quedar afectats estan fent assemblees i accions de protesta per evitar que la seva escola o qualsevol altra acabi essent perjudicada.

Fins i tot l'Ajuntament de Girona va fer una declaració institucional, amb el suport de tots els grups municipals amb representació (JxCat, Guanyem, PSC, ERC i Ciutadans) per reclamar que no es tanqui cap línia de P3 a la ciutat.