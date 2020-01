Bustiada col·lectiva al barri de la Devesa per denunciar abusos de lloguer

El Sindicat de Llogateres de Girona va convocar ahir una bustiada col·lectiva al barri de la Devesa-Güell per denunciar abusos de lloguer i per promoure la lluita col·lectiva per un lloguer just. «La situació de l'habitatge a Girona és alarmant», explica el col·lectiu, que afegeix que, el 2018, es pagaven 950 de mitjana per llogar un habitatge a la zona Devesa-Güell. El sindicat sosté que «cal organitzar el màxim nombre de persones que es veuen afectades per aquesta problemàtica», i la millor manera de fer-ho, apunten, «és actuar en l'entorn més immediat: amb les veïnes del seu mateix bloc, del seu carrer o del seu barri». És per aquest motiu que van organitzar ahir una bustiada, en la qual van participar diversos col·lectius de la ciutat i d'arreu del territori.

El sindicat ha programat bustiades porta a porta en cadascun dels barris de Girona per presentar el seu projecte, recollir possibles problemes i, sobretot, convidar el veïnat a les assemblees programades. El pròxim debat serà el dissabte 25 de gener a les 10 del matí a l'espai cívic La Rosaleda.