Pau Presas, nou president de la Federació de Girona d'ERC

Pau Presas ha estat escollit com a nou president de la Federació de Girona d'Esquerra Republicana amb el 97,6% dels vots de la militància que ha assistit al Congrés celebrat el dissabte 18 de gener a la Coma Cros de Salt. Presas formarà tàndem amb Laia Cañigueral que excercirà com a secretària general de la Federació Federació de Girona El nou president de la Federació de Girona, Pau Presas, ha destacat durant la cloenda del congrés el "compromís absolut" d'ell i tot el nou equip de la regional a dedicar-hi "tot el temps necessari per aconseguir els objectius, i escoltar i parlar amb tothom convèncer al màxim de gent possible en tots els àmbits."

«Encarem el repte de representar tots els gironins i gironines als 221 municipis de la demarcació, per posar tota la nostra organització al servei de tota la ciutadania i el seu benestar, des d'una perspectiva d'esquerres i republicana», ha manifestat. Presas ha explicat que l'objectiu és «transformar la societat i aconseguir la República Catalana». I per fer això i per anar més lluny d'on hem arribat fins a dia d'avui -ha afegit- «només ho aconseguirem seguint treballant des de tots els pobles i ciutats i fent una política honesta i transparent, tenint com a principal objectiu la millora del benestar de tots els gironins i gironines.»

Presas ha exposat, durant la cloenda del congrés, que s'impulsaran polítiques centrades en la transparència, la participació, la lluita contra el canvi climàtic, la lluita contra qualsevol tipus de discriminació de gènere, per motius racials, o per orientació sexual, i posant solucions i tirant endavant "polítiques decidides d'habitatge tal com estem fent des dels ajuntaments de les comarques gironines, la Diputació, o els consells comarcals".

El nou president regional ha recordat que "venim d'una època molt i intensa i molt dura, i en la qual la gent d'esquerra a banda d'assumir grans responsabilitats també hem patit i aguantat molt." "A dia d'avui tenim companyes i companys perseguits per la repressió espanyola, i alguns dels nostres representants a la presó o l'exili. Seguim sense renunciar a res, Autodeterminació, llibertat dels presos i preses polítics, i retorn de tots els exiliats i exiliades. Que ningú en dubti ni un sol moment", ha conclòs Pau Presas.



Composició de la permanent regional

Presidència: Pau Presas

Secretaria General: Laia Cañigueral

Política Parlamentària: Sergi Sabrià

Igualtat, Feminisme i Dona: Ester Soms

Educació: Josep Calatayud

Medi Ambient: Anna Barnadas

Federació de Girona

Acció Política i Sectorial i Cohesió Territorial: Sergi Albrich

Turisme i Empresa: Sílvia Monar

Ciutadania i Drets Socials: Clara Nualart

Organització: Joan Fàbrega

Formació i Logística: Salvador Ros

Finances: Mercè Bosch

Imatge i Comunicació: Andreu Pujol

Política municipal: Maria Puig

Coordinació Entitats i Electes Supramunicipals: Marc Puigtió

Comissions de treball