Moció.Contenidors, brutícia i «cinisme»

El grup municipal PSC de Girona va presentar una moció al ple d'ahir on reclamava al govern mesures per evitar el desbordament de contenidors i la brutícia. Va obtenir l'aval d'ERC i de Cs assegurant-se així que s'aprovés. Guanyem es va abstenir en considerar que el text té massa propostes d'augments de diferents aspectes com ara freqüències o contenidors, quan la seva formació és partidària d'anar reduint. Laia Pèlach va recordar que abans de reciclar s'ha de reduir i reutilitzar. Martí Terés (JxCat), va acusar els socialistes de «cinisme» per criticar un contracte que els socialistes van redactar i adjudicar poc abans d'unes eleccions.