Madrenas acusa el PSC de «falta de cultura ètica» per la denúncia d'opacitat

Tres regidors de l'equip de govern de Girona (JxCat) i l'alcaldessa, Marta Madrenas, van respondre ahir durament a les acusacions d'«opacitat» i de «mala gestió» de les empreses amb participació municipal que havia fet el dia abans, en roda de premsa, el PSC. L'alcaldessa ho va fer per cloure el ple assegurant que el PSC havia actuat amb falta de cultura ètica» per «desinformar la població». Els tres regidors ho van fer en el torn de precs i preguntes de l'oposició. Quan els representnats del govern començaven a respondre i tot i que cap pregunta en feia referència, la tinent d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, va començar acusant els socialistes de «fer afirmacions falses i amagar informacions per no espatllar un titular».

I va indicar que el seu govern té la virtud de «la bona gestió, avalada per diferents organismes» i va recordar que «omplim el 100% els criteris de transparència» i que «som una de les ciutats més ben valorades en solvència i gestió municipal». Sobre la injecció d'1,5 milions d'euros a correcuita per renovar una pòlissa de crèdit a Trargisa (empresa pública amb majoria de l'Ajuntament de Girona) va indicar que «el tràfic mercantil» en aquests casos és «normal». Sobre el deute de 700.000 euros de Girona + Neta, va indicar que el soci privat, FCC, havia ingressat el deute que li correspon com fan totes les empreses quan finalitzen els contractes. Finalment, Planas també va exposar que hi ha obres que s'han fet o ja s'han adjudicat gràcies a les inversions financerament sostenibles possibles gràcies al superàvit d'anys anteriors, un fet que qüestionava el PSC.

Immediatament després va agafar la paraula el regidor de Cultura, Carles Ribas, per rebatre les dades que els socialistes havien posat sobre la taula vinculades a l'Auditori. «No s'oblidin que les pèrdues a l'Auditori són per culpa del que ha fet el seu partit, el PSOE amb el tema de l'IVA. Hi ha molta diferencia entre vostès i nosaltres a l'hora de fer política». El PSC havia posat de manifest que l'Ajuntament s'havia fet càrrec d'un deute de 446.234 euros de l'Auditori. També va parlar la tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana, per recordar que els socialistes tenen presència al Patronat de Fira de Girona i que han votat els comptes i que, per tant, no se'ls pot acusar de manca de «transparència».

Davant l'allau del govern local, la portaveu socialista va insistir en què subscrivia tot el que havia dit el dia abans. I sobre les inversions financerament sostenibles, va insistir en un crèdit de 6,8 milions donats de baixa i que s'havien demanat per fer inversions que estaven planificades des del 2017 i que després de dos anys ni tan sols s'havien adjudicat, va deixar clar que la ciutadania ho podia veure que eren obres que no s'havien fet.

Per cloure el ple, l'alcaldessa va insistir en què els socialistes havien «intentat vendre una realitat diferent de la que és». I va posar un exemple per fonamentar el seu argument de la «confusió» que volen provocar els socialistes: «imaginis que - hipotèticament-, vostè avui acaba de pagar una hipoteca i anem als mitjans i diem que sis mesos després d'entrar a l'Ajuntament vostè ha cancel·lat la hipoteca».