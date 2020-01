El futur tanatori de Mas Xirgu ja té el permís per fer les obres

L'empresa promotora del futur tanatori del polígon de Mar Xirgu de Girona ja té el permís per iniciar les obres per convertir una antiga nau on s'hi havien fet tasques d'impressió gràfica en un edifici de serveis funeraris, que inclouen la incineració, sales de vetlla i una zona d'aparcament. La Junta de Govern Local va concedir ahir la llicència a la societat SF Integrals Girona, que pertany al grup especialitzat en serveis funeraris Àltima. El pressupost per aquestes tasques és de 952.635,68 euros tot i que la societat preveu invertir aproximadament un altre milió en altres aspectes. La idea és que l'obra duri aproximadament un any.



Ja es té tot a punt

Amb la concessió d'aquest permís es dona el vistiplau definitiu a tota la tramitació i la promotora pot iniciar ja els treballs després de molts passos previs i diferents períodes d'exposició pública que van comportar les al·legacions de diferents associacions de veïns i de diverses empreses de la zona. D'una banda, es posava en qüestió la capacitat de la zona d'aparcaments que es considerava escassa i la qualitat de l'aire.

L'anterior permís concedit per l'Ajuntament va ser la llicència ambiental. Allà es va especificar que un termini de tres anys per als controls periòdics ambientals, que «és un termini més estricte que el que preveu la normativa amb caràcter general», segons va exposar el regidor d'Urbanisme i Activitats, Lluís Martí. Martí també va dir que «es compleixen amb escreix els requeriments normatius d'aparcament».

L'equipament tindrà tres sales de vetlla, un oratori multiconfessional, servei d'incineració i 35 places d'aparcament per a turismes, a més d'espai per a motos i bicicletes. Quan es posi en funcionament aquest nou tanatori, serà el segon que hi haurà a la ciutat, després del que té Mémora a la carretera de Sant Feliu de Guíxols.