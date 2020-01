El centre comercial de l'Espai Gironès vol renovar les seves instal·lacions enguany que compleix 15 anys. Sobre la taula hi ha diferents alternatives de com serà aquest creixement, segons explica en declaracions en aquest diari el gerent de l'establiment, Pau Jordà.

Així, l'Espai Gironès podria guanyar més espai o redistribuir els metres quadrats que té actualment; uns canvis que podrien anar lligats amb l'arribada de grans operadors. D'altra banda, també hi ha la intenció de millorar les zones comunes, com és el pàrquing, i digitalitzar els espais. «Serà un any important perquè farem 15 anys i d'alguna forma hem de decidir què volem ser quan siguem grans», apunta Jordà. El centre va obrir un 25 de maig de 2005.



A l'espera d'un nou edifici

El 2016 el ple de Salt va aprovar una modificació del planejament que permet al centre comercial crèixer en metres quadrats. Hi ha la possibilitat de construir un nou edifici a la banda més propera a l'autopista, és a dir, al pàrquing de davant del Feu Vert. Una proposta que sembla que no es farà aquest 2020. El gerent va afirmar que «de moment aquest any no es construirà un nou edifici a l'Espai Gironès». «No ho crec», va afegir.

També va destacar que unir el centre comercial amb l'edifici del Feu Vert, actualment separats per un passadís de 8 metres, «no és un tema molt rellevant» pel centre comercial. «Per enllaçar aquests dos espais s'hauria d'adaptar a normativa i, per tant, no és una cosa immediata i no seria tan fàcil de fer», va afirmar Jordà.