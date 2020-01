Girona adjudica les obres de la plaça de Germans Sàbat per 286.997 euros

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat les obres de reforma de la plaça de Germans Sàbat per 286.997 euros a l'empresa Àrids Vilanna. El consistori va treure a licitació els treballs el mes de novembre per 385.254 euros però, al final, s'ha aconseguit rebaixar en 98.257 euros el preu de les obres.

Un cop es formalitzi el contracte, l'empresa iniciarà la reforma de la plaça central del barri de Germans Sàbat. Està previst que els treballs tinguin una durada màxima de vuit mesos. Ara l'empresa té set dies per presentar la resta de documentació necessària per procedir a l'adjudicació del contracte.

L'objectiu del projecte és convertir aquest punt del barri en una zona més per a vianants. Actualment, la plaça dels Germans Sàbat és una esplanada d'asfalt per a la circulació de vehicles i funciona com una rotonda. Ara, amb la reforma, es volen crear tres zones diferenciades: una d'aparcament i circulació, una d'estada i ombra que inclou el gir de l'autobús, i una de porxo i parada del bus.

Amb l'objectiu que la plaça sigui més adaptada als vianants, es plantaran una quinzena d'arbres i s'instal·larà un llarg banc curvilini de formigó que separarà l'àrea d'estada i la zona de circulació i aparcament. Pel que fa a la mobilitat, es reduirà el trànsit en aquest espai establint un únic sentit de circulació (amb l'excepció del transport públic) i hi haurà menys aparcaments. A més, es col·locarà un pàrquing de bicicletes.



Els veïns, d'acord

El projecte va ser aprovat definitivament el 29 de març de l'any passat per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament. Abans, però, la proposta va ser presentada als veïns del barri, els quals van mostrar el seu acord amb el projecte.

Tot seguit es van treure a licitació les obres. Fins a 10 empreses es van presentar en el concurs públic obert per l'Ajuntament. La mesa de contractació va valorar les ofertes, segons els criteris marcats, i la companyia que va obtenir major puntuació va ser Àrids Vilanna.

Tot i això, el procés d'adjudicació es va endarrerir perquè la mesa va considerar que la proposta «podia ser qualificada com a desproporcionada o anormal». En particular, perquè l'oferta presentava un estalvi de 98.255 euros respecte al preu pressupostat per l'Ajuntament. Així es va donar cinc dies a la companyia perquè justifiqués la seva oferta. Finalment, la mesa ha acceptat les al·legacions presentades per Àrids Vilanna i ha adjudicat les obres a aquesta empresa en no considerar que la seva oferta incursa en presumpció d'anormalitat.