ERC proposa crear un mecanisme de consulta directa a la ciutadania

El grup municipal d'ERC a Girona proposa la posada en marxa d'un sistema de consultes obertes i directes a través del qual la ciutadania pugui definir les accions prioritàries en les grans decisions de ciutat. Els republicans fan la petició a través d'una moció que presentaran al pròxim ple municipal, en la qual posen sobre la taula una eina que sigui operativa de cara als grans projectes de ciutat previstos per a enguany, com el Pacte Local per l'Habitatge, el Pla de Mobilitat o el Pla Local de Joventut.

L'objectiu, expliquen, és crear, de forma conjunta amb el teixit social i associatiu gironí, nous processos participatius que permetin incrementar la implicació ciutadana en la governança de la ciutat. «La Girona del futur ha de cridar la gent a deliberar més d'una vegada a l'any, fent que les grans decisions estiguin en mans de la ciutadania», assegura la regidora d'ERC Annabel Moya en un comunicat. «Aquestes decisions han de gaudir d'una implicació ciutadana que vagi més enllà dels tràmits d'audiència pública, i acompanyar-se d'autèntics processos participatius que culminin amb una votació oberta per prioritzar les actuacions», afegeix.

Alhora, en la seva moció, ERC emplaça l'equip de govern que refermi el seu compromís per redefinir i reforçar el model de pressupostos participats, tal com es va comprometre. En aquest sentit, els republicans també demanen que es faci públic al més aviat possible l'informe que surti d'aquest procés i generar un debat ciutadà.