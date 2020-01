Cs vol constituir una oficina municipal de captació de fons europeus

El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, considera necessari el disseny d'un pla estratègic que permeti la creació d'una oficina tècnica «de captació de Fons Estructurals i d'Inversió Europeus» perquè ciutadans, pimes i entitats sense ànim de lucre «puguin participar de les iniciatives comunitàries» i tinguin accés en aquests fons. «Aquesta oficina resoldria la falta de personal especialitzat, el desconeixement dels procediments o la falta de temps d'empreses i ciutadans que poden accedir en aquests fons però ara no ho fan», explica Pamplona.

És per aquesta raó que Cs ha optat per presentar una moció per al pròxim ple en la qual sol·licita la creació d'aquesta oficina que permetrà «intensificar la detecció de convocatòries». Per a Pamplona, l'existència d'aquesta oficina també permetria «potenciar xarxes europees de ciutats».