Trueta, resposta a l'Alcaldessa

uc estar d'acord amb la construcció d'un nou hospital tot i l'enorme despesa que s'ha fet últimament a l'actual Trueta. La disputa territorial entre Salt i Girona (Domeny) només l'han creat l'Ajuntament que vostè presideix i el sindicat CCOO. Sabem que vostè és advocada i experta en temes immobiliaris i la presidenta del Comitè d'Empresa de l'hospital, de CCOO, infermera i advocada. Això dona més volada als seus arguments.

Recollir firmes està molt bé, jo ho havia fet moltes vegades, entre el personal d'un hospital, però té el valor que té. Els meus arguments són d'un metge jubilat, que va treballar per l'ICS a la Residència Álvarez de Castro en el temps d'en Franco, quan encara no estava jerarquitzada, i que era MIR (Metge Intern Resident), que volia dir que tenia llit i tots els àpats pagats a la mateixa Residència. Setmanes abans de la mort del dictador, vaig marxar. Després de tot un periple per places de l'ICS, vaig acabar l'especialitat de Psiquiatria al Clínic. Vaig fer oposicions (tot i passar a laboral) per psiquiatre a la Diputació de Girona i vaig treballar fins que es va crear l'IAS i el trasllat del Sta. Caterina a Salt, i després la jubilació. Durant anys, als 90, vaig tornar al Trueta a fer Interconsultes. Conec, doncs, els dos hospitals. També soc Diplomado en Gestion Hospitalaria y Economia Médica, en aquell temps l'únic títol que, tot i que no el demanaven, servia per ser director d'hospital. Mai ho vaig ser, ni ho vaig intentar, ni tan sols cap de servei. Per CCOO, vuit anys al Comitè d'Empresa de la Xarxa Salut Mental, l'únic metge. Intentava equiparar les condicions laborals de l'IAS a l'ICS, naturalment no ho vàrem aconseguir. La UGT tenia majoria i ells estaven per entrar a la XHUP, l'actual SISCAT.

Vostè diu que ha exposat els seus arguments. Potser a la premsa, però que jo sàpiga a cap espai de debat obert a tothom. Per contra, els de l'altra alternativa vàrem fer un debat obert el 8 de juny de 2017 a la Punxa de Girona, organitzat per la CUP, que presentava l'acte, i amb representació a la taula d'un cap de servei del Trueta, d'una sanitària sindicalista del CATAC i un exgerent d'hospitals i tècnic en infraestructures sanitàries. A la sala, públic variat i presència del president i la secretària del Col·legi de Metges.

Diu que s'ha d'escoltar els professionals sanitaris: sembla que 78 metges del Trueta i del Sta. Caterina (molts caps de serveis) han signat a favor de la ubicació a Salt per motius tècnics i per l'espai més gran. Naturalment que els càrrecs públics elegits democràticament també han d'intervenir en el debat.

Vostè diu que a la Conselleria de Salut li varen dir que encara que es construïssin al costat un seria de l'ICS i l'altre de l'IAS i que es mantindrien les idiosincràsies del personal. Sobre aquest tema li suggereixo que busqui al canal del Parlament de la Comissió de Salut del dia 5 de desembre del 2019. Tots els partits, inclòs el seu, representat pel Sr. Guinó, varen posar-se d'acord amb l'equiparació de les condicions laborals de tot el personal de l'ICS i del SISCAT (on hi ha l'IAS) i no semblava que fos a la baixa.

El seu discurs sobre el personal ve influenciat per la posició de CCOO, una posició de por impròpia del sindicat al qual he estat afiliat més de 40 anys. Un sindicat no pot tenir por de perdre el seu estatus laboral, ha de lluitar per millorar-lo, i en el cas que parlem, si pot, donar suport a l'equiparació a l'alça amb altres col·lectius. Em varen cridar de CCOO a Girona (jo ja estava jubilat de metge, però no de l'activisme sanitari), vaig parlar amb el Sr. Compte, secretari general, la presidenta del CE, i una altra persona que coneixia només de vista del Trueta. Els hi vaig dir que no tinguessin por. No els va agradar. Al cap d'unes setmanes em fan arribar per un company sindicalista de Barcelona que vagi a la seu de Laietana. Vaig amb ell i em rep la secretària general de Sanitat i una altra companya que coneixia. No em deixo convèncer i presento la baixa del meu sindicat.

Sobre la disminució de la plantilla, és part de la por. Jo estic segur que augmentarà. «Perdrem una porta d'Urgències?», diu vostè. Val més una de completa que dues d'incompletes. Posi'm a la ubicació que vulgui a la mateixa distància dels dos hospitals. A la nit, si se m'infla un testicle, on hi ha uròleg de guàrdia? Si perdo de cop la visió d'un ull, a quin hospital vaig? Si la meva parella entre en delirium tremens, on la porto? A mi la Clínica Girona que es posi allà on els seus capitalistes vulguin.

Gràcies per donar-me l'oportunitat de contestar-li, tot i que vostè no es pot recordar de mi, ens coneixem, i la tinc per una persona empàtica i agradable en tots els sentits.