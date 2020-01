«Tothom deplora la batalla Girona 'vs' Salt»

El portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, ha replicat, en un fil a Twitter, l'article que va publicar l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, diumenge a Diari de Girona, indicant que està «ple d'anàlisis incompletes». Per exemple que «el del nombre de treballadors del futur dependrà de múltiples factors, del projecte de la capacitat de creixement i també d'un compromís a exigir a la Generalitat que no es perdi ni una plaça». El regidor diu que «tothom deplora la batalla Girona-Salt» i que la principal persona que ha generat la «pugna» ha estat Madrenas.

Salellas agraeix però que l'alcaldessa «aporti arguments» i considera que «l'encerta quan diu que el debat és sobre com garantim que el futur Trueta tingui més llits, més complexitat sanitària, més treballadors públics, amb millors condicions laborals, més recerca i formació». Finalment, insisteix en el fet que la clau «és revertir la privatització de la sanitat pública que precisament l'espai polític de Madrenas ha promogut històricament des de la Generalitat» i anuncia que aviat explicarà «les conclusions de les trobades amb els agents socials vinculats amb l'hospital i la sanitat pública».



CATAC vol un estudi comparatiu

També s'ha posicionat el sindicat CATAC- CTS- IAC. Creu que s'ha de prioritzar el projecte que tingui «millor benefici per a l'usuari» i garanteixi «uns serveis 100% públics i de qualitat a molt llarg termini». Afirma que no s'ha fet cap estudi tècnic comparatiu entre Salt o Domeny i que si s'opta per Salt, «s'han de garantir els drets laborals de tots els treballadors, evitant que convisquin en un mateix espai dos règims laborals diferents».