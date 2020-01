El PSC de Girona exigeix tornar al ple les competències delegades a la Junta de Govern

El PSC adverteix que l'equip de govern de Girona (JxCat), tot i que es troba en minoria, pren «totes les decisions que vol» perquè a l'acord del cartipàs van aconseguir «delegar competències clau per a la ciutat a la Junta de Govern Local». Denuncien que, gràcies a aquest acord, per exemple, l'Ajuntament va poder aprovar internament la inversió de 14 milions d'euros per prorrogar el servei de neteja i d'escombraries a Girona + Neta, sense passar-ho pel ple.

Els socialistes exposen que en l'acord de cartipàs -que va sortir endavant amb els vots favorables de JxCat i l'abstenció de Guanyem i d'ERC- hi anava inclosa la delegació de competències del plenari a la Junta de Govern Local amb majoria simple. «Així, el cartipàs de l'Ajuntament ha permès aprovar decisions tan importants com prorrogar el servei de neteja i d'escombraries», denuncia el PSC.

«El govern de JxCat està en minoria però amb l'acord de cartipàs pot governar com si estigués en majoria», afirma la portaveu del PSC, Sílvia Paneque. Davant d'això, la socialista considera necessari el retorn de les competències al ple. «És una qüestió que, a part de ser més democràtica i transparent, faria que a l'Ajuntament es prenguessin decisions molt més d'acord amb les opcions de vot que va triar la ciutadania les passades eleccions municipals», afirma. És a dir, que les decisions «no serien les d'una minoria», sinó que respondrien a les diferents sensibilitats que hi ha representades al ple. I, per Paneque, això és vital perquè «les esquerres tenim aquí una oportunitat per generar canvis progressistes a favor del conjunt de la ciutadania», afirma.

El PSC proposa sol·licitar un ple extraordinari amb un únic punt: el retorn de les competències al ple. Per fer-ho, volen acollir-se al Reglament Orgànic Municipal (ROM), que estipula que un quart dels regidors de l'Ajuntament (que actualment serien set) poden convocar un ple. D'acord amb això, faran arribar una proposta a la resta de grups municipals per aconseguir convocar aquesta sessió, ja que els socialistes compten només amb sis regidors. «L'equip jurídic del PSC considera que seria adequat fer-ho i recomanable perquè aquest punt seria aprovat per majoria absoluta», afirmen els socialistes, i afegeixen que aquesta proposta política «compliria tant amb la Llei Reguladora de Bases Local com amb la Llei Municipal de Règim Local».



La pròrroga del servei de neteja

El PSC considera que l'aprovació «per la porta del darrere» de la pròrroga del contracte de Girona + Neta va fer sonar totes les alarmes. «Un govern sense majoria va poder prendre una decisió que va comprometre tres vegades més dels diners que destinarem a inversió sense haver de parlar-ho amb ningú i sense haver de donar cap informació ni explicació sobre aquesta decisió», adverteix Paneque.

Els socialistes consideren que en el ple hi ha una majoria sòlida que no hauria pres aquesta decisió, dubten de la forma en què es va aprovar l'allargament d'aquest contracte i apunten que les condicions de neteja de la ciutat són molt dolentes. «Fins ara, Guanyem ha aprovat el cartipàs, les ordenances i els pressupostos del govern de Marta Madrenas. Però, tot i això, els socialistes considerem que hi ha vies democràtiques per posar-nos d'acord entre diferents partits a l'oposició si creiem que en punts concrets a Girona es pot funcionar molt millor», exposa Paneque.