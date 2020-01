Més de 16.000 persones ja s'han inscrit a la campanya Girona 10

Més de 16.000 persones ja s'han inscrit a la novena edició del Girona 10. El període de sol·licituds per participar al sorteig dels premis gratuïts es va iniciar ahir a les dotze del migdia i romandrà obert fins al pròxim dijous a les dotze de la nit, però en tot cas la pàgina web va col·lapsar al vespre per l'alta quantitat de visites. Enguany, la iniciativa incorpora noves visites guiades, paquets de xuixos a 10 euros i la participació d'entitats com el Bàsquet Girona. Aquestes són tres de les principals novetats de l'esdeveniment, que aquest 2020 tindrà lloc els dies 24, 25 i 26 de gener.

Durant aquest cap de setmana es podrà gaudir de noves visites guiades, com Llums de Girona, Llegendes de Girona nocturna o Gerunda: els orígens de la ciutat, que permetran visitar la ciutat a través de vessants diferents de les tradicionals. L'esdeveniment també comptarà enguany amb la implicació del Gremi de Pastissers Artesans de Girona que oferiran en alguns dels seus establiments un paquet de cinc xuixos a deu euros. A més, per primer cop, el Bàsquet Girona oferirà preus especials per als partits d'aquesta temporada que es disputin al pavelló de Fontajau. «Ja no es tracta només d'oferir preus baixos, sinó de concentrar gran part de les experiències que es poden viure a la ciutat dins una marca ja completament consolidada com és Girona 10», explica el president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, Josep Carreras.

En aquesta edició es podrà accedir, a través de sorteig, a diferents premis gratuïts: 118 places hoteleres; 164 entrades per a espectacles del Teatre Municipal; cinc entrades dobles al Festival Internacional de Circ Elefant d'Or; una samarreta i una pilota firmada per tots els jugadors del Girona FC, una dessuadora Orgull Gironí del Girona FC i dues entrades dobles per al partit Girona-Real Oviedo; una pilota signada pels jugadors de la primera plantilla del Bàsquet Girona i cinc entrades dobles per anar a veure el partit ontra el Real Murcia Baloncesto.