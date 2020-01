Front comú de tots els partits polítics de Girona per mantenir els grups de P3

Els cinc partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Girona (JxCat, Guanyem, PSC, ERC i C's) s'han unit per fer front al tancament de línies de P3 a la ciutat. Conjuntament han consensuat una declaració institucional, que es llegirà al ple de gener, en la qual defensen mantenir tots els grups per al pròxim curs 2020-2021. Exposen que en quatre cursos s'hauran tancat cinc grups de P3 a la ciutat, si es manté la previsió del tancament previst per les escoles Marta Mata i Montfalgars.

El departament d'Educació de la Generalitat va anunciar fa tres setmanes una reducció del nombre de grups de P3 a Girona. Vol eliminar una línia a l'escola Marta Mata i una altra a Montfalgars. També tenia previst retallar a l'escola Balandrau, però, aquesta setmana s'ha tirat enrere. Els partits recorden que, a més d'aquests nous tancaments previstos, en els darrers anys s'han eliminat grups al Cassià Costal -el curs 2017/2018- i al Dalmau Carles i a Font de la Pólvora -el curs 2018/2019-.

Tots els partits polítics del plenari veuen "innecessari" el tancament de dos grups públics i defensen "la plena vigència del significat i el sentit de Girona, ciutat educadora". El motiu principal de la declaració institucional és "la de mantenir una escola pública de qualitat a la ciutat, defensar el manteniment de grups i escoles i apostar per aprofitar la davallada de la natalitat per reduir ràtios i promoure una distribució equilibrada de tot l'alumnat".

La declaració institucional també posa el focus en la competència i consulta que s'ha de fer al Consell Municipal d'Educació (CEM) per part del departament d'Educació i de l'Ajuntament en la decisió de futurs tancaments de línies a la ciutat. El CEM és l'òrgan on estan representats tots els agents de la ciutat involucrats en l'educació a la ciutat; famílies, alumnes, mestres i professorats, sindicats i grups polítics, entre altres. El mateix consell té dues comissions que treballen en els temes de planificació, la de planificació escolar i la del procés deliberatiu sobre segregació escolar. "Aquesta darrera comissió porta més de tres anys de reunions i tasques, i cerca estratègies per lluitar contra la segregació escolar juntament amb representants del departament d'Educació", exposen.

Detalls de la declaració

En la declaració que presentaran al pròxim ple, els grups exigeixen al Departament que desestimi el tancament de grups de P3 a la ciutat i especialment quan això pugui representar la desaparició d'una escola i del seu projecte pedagògic. També pretenen sol·licitar a Educació l'aprovació immediata del nou Decret d'Admissions abans de l'inici del procés de preinscripció del curs 2020-21 per tal de tractar de la mateixa forma les escoles públiques que les concertades en la planificació de grups, reduint ràtios de partida i permetent una distribució equilibrada de l'alumnat d'incorporació tardana.

A més, demanen el lideratge de l'Ajuntament en la defensa de les línies escolars i vetllar perquè en la planificació escolar es tingui en compte el territori i tota la comunitat educativa, de manera que d'un cop per totes, les decisions educatives que afectin el mapa escolar siguin deliberades i consensuades en el marc del CEM. També sol·liciten què el govern municipal compleixi que les decisions preses en el marc de la taula mixta siguin, com a mínim, comunicades al CEM.