Mor Francisco «Curro» Merino, l'amo actual del centenari restaurant gironí Can Bronsoms

L'amo del restaurant centenari Can Bronsoms, situat a l'avinguda Sant Francesc de Girona, va morir ahir a l'edat de 57 anys. Francisco «Curro» Merino era el responsable de l'icònic establiment des de l'any 1993, moment en què va decidir emprendre una nova etapa professional juntament amb el seu soci Higini Gràcia, i continuant la filosofia culinària de la família Bronsoms mantinguda durant tres generacions. Amb tot, quan es van fer càrrec de l'establiment, Merino i Gràcia hi van fer algunes adaptacions, com la introducció de menús, així com la modernització de les instal·lacions i d'una cuina que s'havia quedat ancorada als anys 70.

El canvi de mans va tenir lloc després que el net del fundador del restaurant, Onofre Bronsoms, es jubilés i decidís traspassar el negoci. Curro Merino se'n feia càrrec després de deixar un negoci d'hostaleria que tenia davant de l'antic hospital de Santa Caterina des de feia set anys.

L'any 2009 Merino va fer obres de reforma i va deixar al descobert les parets de pedra i les voltes de rajola que van deixar el local amb l'aspecte que té actualment.



Acollida al Grup Bronsoms

El primer pis de Can Brosoms s'havia convertit en un espai de promoció de les arts. Merino va oferir fa uns anys als integrants del Grup Bronsoms, formats per exalumnes de Vicenç Huedo a l'Escola Municipal d'Art -entre els quals hi ha Josep Thió-, un espai on realitzar creacions artístiques.