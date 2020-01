El geriàtric Maria Gay triomfa als Premis Avedis Donabedian

El Centre Geriàtric Maria Gay de Girona ha estat guardonat amb el Premi Avedis Donabedian a l'«Excel·lència en qualitat en atenció sociosanitària i a les persones amb dependència», patrocinat per la Fundació Unió Catalana d'Hospitals. El director del centre gironí, Jordi Pujiula, va recollir el guardó en la cerimònia que va tenir lloc el passat 9 de gener, al Palau de la Música de Barcelona.

La Fundación Avedis Donabedian (FAD), conjuntament amb diferents patrocinadors, va crear els Premis Avedis Donabedian a la Qualitat en institucions sanitàries ara fa més de 30 anys. L'objectiu d'aquests prestigiosos guardons és reconèixer diferents aspectes de la qualitat en els centres sanitaris, raó per la qual hi ha premis per a diferents categories.

El premi aconseguit pel Centre Geriàtric Maria Gay és un reconeixement a les institucions que ofereixen atenció sociosanitària a persones amb dependència, i que cada dia desenvolupen activitats per a la millora continuada de la qualitat assistencial.

Ja fa tretze anys que el centre, que ofereix els serveis de residència geriàtrica assistida, llarga estada sociosanitària, centre de dia i hospital de dia, va fer una aposta decidida per implementar una cultura de gestió de la qualitat que en garantís la millora contínua i coordinada en totes les àrees.