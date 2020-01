Absolt el figurant d'una roda de reconeixement que va ser acusat i empresonat un mes

«Un despropòsit difícil d'explicar». D'aquesta manera qualifica una sentència de l'Audiència de Girona el periple que ha viscut un home que va estar un mes a la presó després que l'identifiquessin en una roda de reconeixement en la qual va fer voluntàriament de figurant i que, tot i la prova «aclaparadora» que acreditava que no va participar en una baralla i en una suposada agressió sexual a la sortida d'una discoteca de Girona el 19 d'agost del 2018, va acabar anant a judici i enfrontant-se a 14 anys de presó. El tribunal de la secció quarta subratlla que la situació «pot qualificar-se de kafkiana» i apunta que l'absolen perquè s'ha demostrat «positivament» que aquella nit ni tan sols va sortir de casa. L'advocat de la defensa, Carles Monguilod, va anunciar ahir que estudia la possible vulneració de drets de l'encausat per si es pot reclamar algun tipus de responsabilitat.

Quatre acusats, tots ells germans, s'enfrontaven a penes d'entre 13 i 14 anys i a pagar multes de 6.000 euros cadascun per, presumptament, haver fet tocaments i haver participat en una baralla a la sortida d'una discoteca de Girona la matinada del 19 d'agost del 2018. La fiscalia els acusava de delictes d'agressió sexual i lesions.



Periple judicial «kafkià»

L'endemà dels fets, el figurant va anar fins als jutjats on havien detingut tres persones. Allí li van proposar que participés com a figurant, fet que va acceptar. Quan les víctimes el van identificar «sense gènere de dubte» com un dels autors, va començar un periple judicial que l'Audiència de Girona qualifica com a «kafkià». El jutjat va ordenar detenir-lo i el va enviar a presó sense fiança. Un mes després, la mateixa Audiència de Girona va ordenar deixar-lo en llibertat i ja alertava que no existien «indicis racionals de criminalitat de la participació del recurrent en els fets que li atribuïen». Tot i això, el procediment va tirar endavant i, finalment, va acabar arribant a judici.

Ara, la sentència conclou que l'acusat «no va tenir cap participació en els fets» perquè aquella matinada «es trobava al seu domicili en companyia dels seus familiars més directes».

Per la baralla, el tribunal condemna dos dels germans a pagar multes de 900 euros cadascun i al tercer a abonar una multa de 1.200 euros com a autors de dos delictes lleus de lesions. També hauran d'indemnitzar la noia i el seu germà amb 2.709,65 euros.