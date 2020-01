Saquegen trasters d'un pàrquing al barri de Sant Pau i roben una bicicleta d'alt cost

Un mosso, ahir, davant del bloc on hi ha l'aparcament assaltat.

Un mosso, ahir, davant del bloc on hi ha l'aparcament assaltat. marc martí

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona tenen oberta una investigació per nous robatoris en trasters de la ciutat. En aquest cas, els lladres han actuat al barri de Sant Pau. Ahir, la policia es va desplaçar fins a l'aparcament violentat, que es troba al carrer Santiago. A l'espera de tenir totes les denúncies i poder accedir a tots els cinc trasters violentats, ha transcendit el robatori d'una bicicleta d'alta gamma i que està valorada en 2.500 euros.

El robatori va produir-se durant la nit de dimecres però els veïns no es van adonar dels fets fins ahir al matí quan van anar a buscar el cotxe. Com ha ocorregut darrerament en altres barris de la ciutat, el modus operandi va consistir a desmuntar el bombí dels trasters. Els lladres, en aquest cas, es van emportar almenys una bicicleta. De moment, els Mossos no han fet cap detenció pels fets.

Des del novembre, la ciutat de Girona ha patit diversos robatoris en trasters d'aparcaments soterrats de blocs de pisos. En la major part dels casos, el botí favorit dels lladres han estat les bicicletes d'alta gamma.

El 5 de desembre, per exemple, en una sola nit, uns lladres -que s'apunta que serien els mateixos dels últims cops- van rebentar en una nit vint trasters de dos pàrquings de Sant Narcís i també es van emportar bicis. A mitjans de mes, els lladres també van actuar als Químics i amb el mateix objectiu.