El PSC denuncia que Girona destini locals públics a activitats privades

El PSC denuncia que hi ha locals a diferents barris de la ciutat de Girona propietats de l'organisme autònom Incasòl, i per tant de propietat 100% pública, que s'han destinat a activitats econòmiques de particulars. Al grup municipal li consta que al barri de Pont Major hi ha com a mínim un local que diferents entitats i associacions del barri havien reclamat per fer-ne ús públic, i que ha acabat a mans privades per desenvolupar una activitat econòmica particular.

«Ens sembla lamentable que en un barri com Pont Major, on hi ha manca d'espai per les activitats comunitàries i d'entitats i associacions, l'Ajuntament hagi deixat passar l'oportunitat de tenir aquest espai», es lamenta la portaveu socialista, Sílvia Paneque. «Que finalment hagi anat a parar a una activitat econòmica particular ens sembla lamentable i d'una falta de ganes i desídia en la gestió de la ciutat i dels barris per part del govern», afegeix.

La portaveu explica que «vist aquest cas» han comprovat que altres locals a Girona Est es trobarien en aquesta situació. És per aquest motiu que demanen al govern de l'Ajuntament que estigui amatent a aquests casos perquè no torni a passar el cas de Pont Major.

El grup parlamentari del PSC, a instàncies dels socialistes gironins, i el diputat gironí Rafel Bruguera van presentar una bateria de preguntes el passat 11 de desembre fent-se ressò d'aquest cas. Concretament, van demanar informació sobre quants locals ha cedit l'Incasòl a particulars a Girona el 2019. «Hem instat l'Incasòl a oferir primer a les administracions públiques aquest tipus de locals abans d'oferir-los a privats, donat que l'Incasòl és una entitat 100% pública», conclou Paneque.