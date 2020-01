Dues promocions d'habitatges per a joves

En aquesta mateixa entrevista, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va indicar que l'Ajuntament ja està treballant perquè en dos solars de titularitat municipal s'hi acabin aixecant promocions de pisos destinats a joves. En concret, va exposar que l'ús d'un dels terrenys se cedirà a una cooperativa -per un nombre indeterminat encara d'anys- per tal que «hi pugui edificar una construcció d'habitatges per a persones joves i famílies joves que vulguin participar d'aquesta cooperativa». Va admetre, però, que els treballs són molt incipients i que els tràmits són lents i que, de vegades creen frustració, però que esperava que a finals d'any ja pugui fer-se la cessió de l'ús i que la cooperativa pugui començar a caminar». També va exposar que l'altre solar també es destinarà a famílies i gent jove i a preus assequibles.

Precisament l'acord entre l'equip de govern de JxCat i guanyem parlava de dos solars a Can Gibert per crear una cooperativa d'habitatge i una promoció pública d'habitatges de protecció oficial.

En aquesta entrevista a la Xarxa TV, l'alcaldessa va parlar d'altres mesures per tal d'afavorir l'accés a l'habitatge. Va indicar que estan fent un mapa de plantes baixes que actualment només tenen un ús comercial per tal que, si porten molt temps buits, puguin reconvertir-se en habitatges destinats a persones amb dificultat «d'accessibilitat o gent gran». Va destacar que la mesura pot servir per aportar a la ciutat «més habitatge» en una ciutat que ja no té espai per poder construir-ne molts més. En aquest sentit, va indicar que amb la llei de l'oferta i la demanda, «si hi ha més habitatges al mercat podrem aconseguir que els preus es mantinguin».