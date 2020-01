Dos assessors visitaran els veïns de Font de la Pólvora per evitar talls elèctrics

Dos professionals contractats per l'Ajuntament de Girona començaran a visitar cada pis de Font de la Pólvora per observar els electrodomèstics que fan servir els veïns i quina potència tenen contratada, així com per explicar mesures d'estalvi energètic. Tot plegat, una iniciativa més per intentar evitar els freqüents talls de llum a la zona. La regidora de Drets Socials, Núria Pi, ha explicat que s'ha decidit contractar aquestes dues persones per no sobrecarregar els serveis socials del sector. Els dos professionals també faran assessorament a aquells habitatges que encara no hagin reggularitzat la situació. També hi haurà dos tècnics municipals que faran reunions amb representants dels carrers per parlar de les potències contractes i comprovar si són les correctes per evitar que salti la llum. Aquestes mesures es van explicar ahir en una reunió entre representants de la Plataforma per la Dignitat i del consistori.

Mentrestant, continuen havent-hi talls elèctrics pràcticament cada dia. Núria Pi ha indicat que encara no han acabat la primera fase de sectorització per evitar els talls de llum i el frau elèctric amb la instal·lació dels comptadors al carrer Mimosa perquè s'ha de reassignar dos blocs de pisos de la plaça Llimoners que ara estan connectats al carrer Mimosa i perquè l'empresa, Endesa, encara no ha rebut tots els fusibles. Mentrestant, per a la fase al carrer Avellaner ja només queda el consentiment d'un bloc. Després s'actuarà al carrer Castanyer.