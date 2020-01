Girona multa 330 ciclistes el 2019

L'Ajuntament de Girona va multar 330 ciclistes infractors durant el 2019. Les principals sancions van ser per circular per la vorera i per conduir utilitzant el telèfon mòbil o portant cascos. Comparat amb l'any anterior, el 2018, les infraccions han disminuït un 60,71%.

Un any més, la Policia Municipal va desplegar el dispositiu Bicis per assegurar una adequada circulació amb bicicleta pels carrers de Girona. Durant el llarg del 2019, els agents van denunciar 330 accions de ciclistes. La immensa majoria van ser per anar en bicicleta per la vorera. Concretament, es van multar 179 persones per aquest tipus d'infracció.

Cal recordar que a la ciutat es pot circular amb bicicleta per la calçada, pels parcs i pels carrils bici. Actualment, Girona compta amb una xarxa pedalable de 36,64 quilòmetres (on s'inclou els carrils bici, els carrils compartits amb el bus i el taxi, els sharrows, la vorera compartida i el camí pedalable). A més, els ciclistes han de portar casc de protecció homologat i certificat obligatori per a menors de 16 anys.

D'altra banda, durant el 2019 també es van multar diferents ciclites per utilitzar el mòbil mentre anaven amb bicicleta. La Policia Municipal va aixecar acta a 52 persones per tal motiu. Una xifra que ja el 2018 també va ser alta: 65 sancions.

Portar els cascos posats per escoltar música i anar amb bicicleta també és una infracció habitual a la ciutat de Girona. Per aquest motiu es van posar 33 multes, mentre que el 2018 en van ser 37. També destaquen les 31 denúncies que la Policia Municipal va posar per no respectar els semàfors i les 14 per anar sobre d'una bicicleta més persones de les autoritzades.

Les infraccions aquest 2019 van disminuir un 60,71% respecte a l'any anterior, el 2018, quan es van aixecar 840 actes. Aquesta davallada rau en el fet que l'Ajuntament va engegar a finals del 2017 una campanya sancionadora, amb el focus posat sobretot en els que circulaven per sobre de la vorera, que va continuar bona part de l'any passat. És per aquest motiu que les dades es van disparar.



Control dels patinets elèctrics

L'Ajuntament de Girona està acabant de redactar una nova ordenança de circulació, on s'inclourà la regulació dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), els patinets. Està previst que aquest nou aparell de circulació pugui circular pel carril bici. Així, les bicicletes hauran d'acceptar la intrusió oficial i ara ja si regulada d'aquests vehicles.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va reconèixer la setmana passada que des de l'Ajuntament veuen amb bons ulls l'ús d'aquests aparells, ja que afavoreixen el transport sostenible. Ara bé, va considerar que cal regular-ne la seva circulació.

De fet, l'intendent de la Policia Municipal de Girona, Joan Jou, va explicar que ara mateix no tenen una posició definida, ja que no hi ha aquesta ordenança que els permeti actuar -multar- cap a un sentit o un altre, amb relació als patinets. El consistori va donar per fet que en els propers mesos ja s'haurà enllestit l'ordenança.