Vídeo de les famílies de l'escola Balandrau en contra del tancament de P3

La campanya de les famílies dels alumnes de l'escola Balandrau de Girona que reclamen que no s'elimini la línia de P3 del centre ni que s'acabi tancant tot l'equipament segueix. Ahir van publicar un vídeo a les xarxes socials on denuncien que «aquest Nadal no estem contents». El vídeo està enregistrat a l'escola i la lletra de la cançó està basada en el tema de la Pegatina que porta per nom Aquí és Nadal i estic content.

Mentrestant, el manifest que han engegat les famílies i que lluita amb el mateix objectiu, ja acumula més de 4.000 suports. La pròxima protesta serà el diumenge, el dia de la cavalcada. Prepararant una carta gegant als Reis d'Orient amb els desitjos dels nens, al matí a la plaça 1 d'Octubre, i la portaran al patge reial que hi haurà a la plaça Salvador Espriu.