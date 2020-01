Mor l'activista cultural saltenca Carme Bover

L'activista cultural saltenca Carme Bover ha mort aquesta matinada a l'edat de 84 anys. Vídua de l'exalcalde Salvador Sunyer de Salt, va treballar i dirigir la Biblioteca Pública de la vila.

Des de l'any 1966 i fins que es va jubilar, va organitzar i dinamitzar la biblioteca, situada llavors al carrer Manuel de Falla, definint la política del fons bibliogràfic i documental que va donar lloc a l'actual fons de l'ens. Va treballar per aconseguir la secció infantil i per la creació de la biblioteca infantil i juvenil d'en Massagran.

Bover va rebre el premi Tres de Març a títol individual el 2011 com a impulsora de la Biblioteca Municipal i pel seu compromís social i de servei a la cultura. Com a activista cultural, va promoure la lectura i també va organitzar diverses activitats com classes de català, d'esperanto, de francès o de cuina; conferències, recitals de cant i poesia, cursets i xerrades o exposicions de llibres, dibuix i pintura.

A més, ha col·laborat amb diverses entitats de Salt, entre les quals destaca la secció d'Oncolliga a Salt. En les darreres eleccions municipals, Bover va tancar la llista d'ERC.